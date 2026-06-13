Путин: Для развития Донбасса сделано многое, но осталось немало вопросов

Для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, однако осталось большое количество нерешённых вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию новых территорий.

«Хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. Это очень хорошо, но нерешённых вопросов гораздо больше», — сказал глава государства. Путин предложил участникам совещания поговорить «как раз об этом».

Также в ходе совещания Владимир Путин выразил слова благодарности жителям Донбасса и Новороссии. Глава государства отметил их мужество и стойкость.