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13 июня, 11:25

Путин: Для развития Донбасса сделано многое, но осталось немало вопросов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, однако осталось большое количество нерешённых вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию новых территорий.

«Хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. Это очень хорошо, но нерешённых вопросов гораздо больше», — сказал глава государства. Путин предложил участникам совещания поговорить «как раз об этом».

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Также в ходе совещания Владимир Путин выразил слова благодарности жителям Донбасса и Новороссии. Глава государства отметил их мужество и стойкость.

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Матвей Константинов
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