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Регион
13 июня, 11:09

Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На совещании по развитию Донбасса и Новороссии президент РФ Владимир Путин выразил признательность жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области за их мужество и стойкость.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

Никакие обстрелы нас не остановят: Путин дал оценку ситуации в зоне СВО
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13 июня в формате видеоконференции стартовало совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Во время встречи президент России Владимир Путин поручил к 2030 году вывести эти регионы на общероссийский уровень.

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Владимир Озеров
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