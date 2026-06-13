Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество

На совещании по развитию Донбасса и Новороссии президент РФ Владимир Путин выразил признательность жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области за их мужество и стойкость.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

13 июня в формате видеоконференции стартовало совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Во время встречи президент России Владимир Путин поручил к 2030 году вывести эти регионы на общероссийский уровень.