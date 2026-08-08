Хуснуллин сообщил о восстановлении движения по трассе «Новороссия»

Ситуация на трассе «Новороссия» заметно улучшилась, а движение по ней в целом удалось восстановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас по дороге ежедневно проезжают около 7 тыс. автомобилей, из которых примерно 3 тыс. — грузовики. При этом на трассе продолжаются случаи поражения техники и беспилотников.

Хуснуллин отметил, что среди пострадавшего транспорта в основном оказываются бензовозы. Также, по его словам, атакам иногда подвергаются гражданские автомобили.

«Но в целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что ежедневно получает доклады о происходящем на трассе, включая случаи поражения автомобильной техники.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что трасса Р-280 «Новороссия», снабжающая Крым, находится под полным контролем ВС РФ. По его словам, эффективность украинских БПЛА на всём протяжении дороги значительно снизилась.