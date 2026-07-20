Трасса Р-280 «Новороссия», которая снабжает Крым, находится под полным контролем ВС РФ. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, эффективность украинских БПЛА на всём протяжении автодороги значительно упала.

«Есть новые способы, есть новые средства, которые применяют ВС РФ», — сказал чиновник.

Напомним, Владимир Путин встретился с Евгением Балицким. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, регион находится «в особенных условиях», что требует пристального внимания главы государства.