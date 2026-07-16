Балицкий: Власти делают всё для обеспечения Запорожской области

В Запорожской области продолжается работа по обеспечению жителей региона основными ресурсами, включая электроэнергию, топливо и продукты питания. Губернатор Евгений Балицкий заявил, что власти занимаются устранением возникающих проблем и восстановлением объектов инфраструктуры.

«Всё необходимое для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией, топливом, продуктами питания, делается. Мы помогаем фермерам, выплачиваем субсидии, спасаем поля, ремонтируем подстанции, строим дороги и мосты», — говорится в сообщении.

Губернатор также обратился к жителям региона с призывом сохранять спокойствие и поблагодарил их за терпение. Он отметил, что ситуация находится в поле внимания областного правительства, федеральных властей, военных и силовых структур.

Ранее Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Он отметил, что полностью эффективных средств защиты от беспилотников в мире пока не существует. При этом, по его словам, российские военные, полиция и Росгвардия продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности жителей.