Путин заявил о мужестве и героизме членов избиркомов в Донбассе и Новороссии

Выборы в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии были организованы достойно, а члены избирательных комиссий проявили мужество и героизм. Об этом президент России Владимир Путин сказал на встрече с руководителями политических партий в Кремле.

«Отмечу грамотную, чёткую организацию. Избирательные комиссии всех уровней работали профессионально, люди выполняли свой долг честно и беспристрастно. <...> В сложных, практически боевых условиях в приграничных регионах, в регионах в Донбассе и в Новороссии проявили смелость и мужество, зачастую и героизм», — заявил президент.

Также Владимир Путин пообещал оказать помощь семьям погибших в результате атак во время выборов в приграничных регионах. Президент подчеркнул, что люди, проявившие мужество при организации голосования в опасных условиях, будут представлены к государственным наградам, в том числе посмертно. По его словам, государство должно сделать всё необходимое, чтобы поддержать родственников погибших.