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Опубликовано 28 сентября, 18:27

Путин пообещал помощь семьям погибших при атаках во время выборов в приграничье

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Государство окажет помощь семьям погибших в приграничных регионах во время атак в дни сентябрьских выборов, а отличившихся представят к государственным наградам. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями партий, получивших мандаты в Государственной думе.

«Разумеется, все эти случаи будут оценены соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что власти должны сделать всё необходимое для поддержки семей погибших.

75 зданий за дни голосования: Памфилова заявила о целенаправленных атаках на избиркомы
75 зданий за дни голосования: Памфилова заявила о целенаправленных атаках на избиркомы

Ранее Элла Памфилова сообщила, что в результате атак в период избирательной кампании погибли шесть членов избирательных комиссий. Ещё десятки человек получили ранения различной степени тяжести. Глава Центризбиркома подчёркивала, что наиболее сложная обстановка складывалась в приграничных регионах, где сотрудникам избиркомов приходилось организовывать голосование в условиях постоянной угрозы атак.

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Юрий Лысенко
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