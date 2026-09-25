75 зданий за дни голосования: Памфилова заявила о целенаправленных атаках на избиркомы

За время выборов в 11 регионах были повреждены или полностью разрушены 75 зданий, в которых находились территориальные и участковые избирательные комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвящённом итогам выборов депутатов Госдумы.