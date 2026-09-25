75 зданий за дни голосования: Памфилова заявила о целенаправленных атаках на избиркомы
Памфилова: ВСУ целенаправленно атаковали 75 зданий избиркомов в 11 регионах
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
За время выборов в 11 регионах были повреждены или полностью разрушены 75 зданий, в которых находились территориальные и участковые избирательные комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвящённом итогам выборов депутатов Госдумы.
«Это целенаправленные атаки», — подчеркнула Памфилова.
Она напомнила, что избирательная система долгое время работала максимально открыто, а адреса участковых комиссий заранее публиковались в открытом доступе.
Сотрудники избиркомов и помещения для голосования сталкивались с угрозами ещё до начала основных дней выборов. 15 сентября в Запорожской области при атаке беспилотника погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина, о чём сообщал Life.ru. В первый день голосования после падения обломков БПЛА пришлось перенести участок в Краснодарском крае, а в ЛНР 14 УИК переводили на резервное электроснабжение после повреждения линии электропередачи. 20 сентября в посёлке Пришиб Запорожской области серьёзные повреждения получила школа с избирательным участком, а в Херсонской области при атаке БПЛА на гражданский автобус погибла член УИК. К вечеру того же дня Памфилова сообщала уже о 74 повреждённых или разрушенных зданиях с избиркомами в десяти регионах.
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