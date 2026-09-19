14 избирательных участков в ЛНР перевели на резервное питание

Четырнадцать избирательных участков в ЛНР переведены на резервные источники электроснабжения. Об этом 19 сентября сообщила журналистам председатель избирательной комиссии республики Марианна Сумская.

По её словам, ситуация связана с попытками дестабилизировать обстановку в дни голосования.

«К сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию, и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», — сказала Сумская.

Накануне 14 участков в трёх муниципалитетах ЛНР уже подключали к альтернативным источникам питания после повреждения беспилотниками линии электропередачи, сообщала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Позднее вечером 18 сентября Сумская заявила, что их электроснабжение удалось восстановить.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят 18–20 сентября.

Ранее Life.ru писал, что в Белокуракино беспилотник кружил примерно в 150 метрах от здания территориальной избирательной комиссии. По словам Эллы Памфиловой, находившиеся внутри люди в тот момент не могли покинуть помещение.