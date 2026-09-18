Из-за атаки ВСУ повреждено помещение избирательного участка на Кубани

Как сообщили в оперативном штабе региона, обломки БПЛА повредили школьный спортзал в Гулькевичском районе, где должен был проходить первый день голосования. При этом сама избирательная инфраструктура не пострадала: бюллетени, документы и оборудование сохранились в целости. Среди жителей и членов комиссии также нет пострадавших.