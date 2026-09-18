Из-за атаки ВСУ повреждено помещение избирательного участка на Кубани
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Краснодарском крае избирательный участок пришлось перенести в другое помещение после ночной атаки беспилотника.
Как сообщили в оперативном штабе региона, обломки БПЛА повредили школьный спортзал в Гулькевичском районе, где должен был проходить первый день голосования. При этом сама избирательная инфраструктура не пострадала: бюллетени, документы и оборудование сохранились в целости. Среди жителей и членов комиссии также нет пострадавших.
Инцидент произошёл до открытия участков, поэтому комиссию оперативно перевели в ближайшее социальное учреждение. Голосование там продолжается по обычному графику.
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