В нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников после атаки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Фрагменты БПЛА повредили частный дом в Усть-Лабинском районе и ещё один в Армавире. В Гулькевичском районе обломки беспилотника повредили школьный спортивный зал в городе Гулькевичи, а также хозяйственную постройку в селе Новоукраинском.

На всех местах падения работают специальные и оперативные службы. Специалисты оценивают последствия произошедшего и устраняют повреждения.

Этой ночью российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолётного типа. В период с 20:00 17 сентября до 07:00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 дронов, большая часть из которых была уничтожена на дальних рубежах, а 64 беспилотника сбили на подлёте к Москве.