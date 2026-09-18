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Опубликовано 18 сентября, 05:40

Спортзал школы и дома получили повреждения после падения обломков БПЛА на Кубани

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников после атаки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Фрагменты БПЛА повредили частный дом в Усть-Лабинском районе и ещё один в Армавире. В Гулькевичском районе обломки беспилотника повредили школьный спортивный зал в городе Гулькевичи, а также хозяйственную постройку в селе Новоукраинском.

На всех местах падения работают специальные и оперативные службы. Специалисты оценивают последствия произошедшего и устраняют повреждения.

Над Ростовской областью уничтожили более 50 БПЛА, есть повреждения зданий
Над Ростовской областью уничтожили более 50 БПЛА, есть повреждения зданий

Этой ночью российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолётного типа. В период с 20:00 17 сентября до 07:00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 дронов, большая часть из которых была уничтожена на дальних рубежах, а 64 беспилотника сбили на подлёте к Москве.

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Андрей Бражников
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