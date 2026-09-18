Стёкла выбило после атаки БПЛА: на Кубани избирательный участок перенесли в резерв

Один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение после атаки беспилотника. В здании выбило стёкла, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В Краснодарском крае, к сожалению, один участок пришлось перенести в резервное помещение. Из-за повреждения БПЛА были выбиты стёкла», — сказала глава Центризбиркома на брифинге.

Последствия атак БПЛА затронули работу избирательной системы и в ЛНР. По словам Памфиловой, в трёх муниципалитетах 14 участков подключили к альтернативным источникам питания после повреждения линии электропередачи.

При этом в целом избирательные участки по стране открылись в штатном режиме, заявила глава ЦИК.

Ранее Life.ru рассказывал о специальном порядке проведения выборов в регионах, где вопросы безопасности требуют дополнительных мер. Отдельные положения такого порядка распространяются в том числе на ЛНР и Краснодарский край.