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Регион
Опубликовано 18 сентября, 08:28

Стёкла выбило после атаки БПЛА: на Кубани избирательный участок перенесли в резерв

Памфилова: На Кубани из-за атаки БПЛА перенесли избирательный участок

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение после атаки беспилотника. В здании выбило стёкла, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В Краснодарском крае, к сожалению, один участок пришлось перенести в резервное помещение. Из-за повреждения БПЛА были выбиты стёкла», — сказала глава Центризбиркома на брифинге.

Последствия атак БПЛА затронули работу избирательной системы и в ЛНР. По словам Памфиловой, в трёх муниципалитетах 14 участков подключили к альтернативным источникам питания после повреждения линии электропередачи.

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При этом в целом избирательные участки по стране открылись в штатном режиме, заявила глава ЦИК.

Ранее Life.ru рассказывал о специальном порядке проведения выборов в регионах, где вопросы безопасности требуют дополнительных мер. Отдельные положения такого порядка распространяются в том числе на ЛНР и Краснодарский край.

Главные решения властей и события внутренней политики — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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