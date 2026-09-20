«Мы все склоняем голову»: Москалькова призвала увековечить память погибших членов избиркомов

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу увековечить память членов избирательных комиссий, погибших при исполнении своих обязанностей. В беседе с Life.ru на марафоне «Ночь выборов» она также отметила высокую активность жителей Донбасса и Новороссии на нынешних выборах.

Татьяна Москалькова поддержала идею увековечить память погибших членов УИК. Видео © Life.ru

«Действительно, сегодняшние выборы проходили в условиях очень сложных. Неонацисты ничем не гнушались и били по избирательным участкам, по женщинам, по мирному населению, но мы видели, что наступил обратный эффект. На территориях Донбасса и Новороссии люди шли семьями, ехали несмотря на то, что звучала сирена. И это свидетельствует о том, что общество ещё больше сплотилось и мотивация их очень велика. Это свобода и независимость. Это те ценности, на которых выросли целые поколения русскоязычных людей, которые хотели сохранить свою культуру, свои права на независимость, на любовь, на счастье. И сегодня они делали свой выбор», — ответила она.

По её оценке, показатели участия превзошли ожидания. Особенно высокую активность зафиксировали в Донецке, Луганске, Херсонской и Запорожской областях.

Отдельно Москалькова напомнила о погибших сотрудниках избирательных комиссий. Во время кампании погибли два человека, непосредственно задействованных в этой работе. Инициативу увековечить память тех, кто выполнял свой гражданский долг несмотря на угрозу жизни и здоровью, она полностью поддержала.

«Елена Астанина награждена орденом Мужества. С 2014 года она занималась тем, что велела ей душа и сердце. Это борьба за независимость её Родины, её семьи. И, конечно, очень важно, что президент наградил её Орденом Мужества, и мы все склоняем голову перед её гражданской позицией. И, конечно, выражаем соболезнования её семье, её единомышленникам, её друзьям», — подытожила Москалькова