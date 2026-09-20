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Опубликовано 20 сентября, 18:29

В 10 субъектах России повреждены 74 здания с избиркомами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В десяти субъектах России получили повреждения 74 здания, где размещались территориальные и участковые избирательные комиссии. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На территории 10 субъектов Российской Федерации повреждены и разрушены 74 здания, в которых были размещены, размещались территориальные участковые избирательные комиссии», — сказала она

Памфилова уточнила, что в ряде случаев территориальные и участковые комиссии находились в одном здании.

ЦИК: Возле жилья членов избиркомов в Запорожье ВСУ ставят метки
ЦИК: Возле жилья членов избиркомов в Запорожье ВСУ ставят метки

Ранее сообщалось, что семь зданий с участковыми избирательными комиссиями повреждены в приграничных районах Брянской области. Здания пострадали в результате атак ВСУ во время досрочного голосования. В повреждённых помещениях размещались сразу 18 участковых комиссий. Пострадавших среди сотрудников комиссий и избирателей нет. Работу УИК перенесли в заранее подготовленные резервные помещения.

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Юлия Сафиулина
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