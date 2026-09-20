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Опубликовано 20 сентября, 15:44

Семь зданий с избиркомами повреждены в приграничье Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь зданий, в которых размещались участковые избирательные комиссии, получили повреждения в приграничных районах Брянской области. По словам главы регионального избиркома Елены Анненковой, это произошло в результате атак ВСУ во время досрочного голосования.

Пострадавших среди сотрудников комиссий и избирателей нет. Работу УИК перенесли в заранее подготовленные резервные помещения.

«В приграничье Брянской области разбито <…> семь зданий участковых комиссий. Все они перенесены в резервные здания. <…> Пострадавших нет», — сообщила Анненкова.

Она уточнила, что в повреждённых зданиях находились сразу 18 участковых комиссий.

Из соображений безопасности голосование в приграничных районах Брянской области проводилось до 15:00 мск и к моменту заявления уже завершилось.

В Брянской области 20 сентября завершаются выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. В обычном режиме участки на выборах работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье при атаке БПЛА пострадала председатель участковой избирательной комиссии. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, беспилотник повредил её дом, а сама женщина получила ранения ног.

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Наталья Демьянова
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