Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 10:07

Без света голосование не остановилось: Две УИК в ЛНР перешли на резервное питание

Две УИК в ЛНР работают на резервных источниках питания

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две участковые избирательные комиссии в ЛНР работают на резервных источниках питания. Об этом на брифинге сообщила глава избиркома республики Марианна Сумская.

«Две участковые избирательные комиссии в настоящий момент работают благодаря резервным источникам питания», — сообщила Сумская.

Одна из УИК находится на территории Новопсковского муниципального округа.

Вторая комиссия, которой потребовалось резервное энергоснабжение, работает в городском округе Ровеньки.

Все подробности о Едином дне голосования — 2026, главных выборах 20 сентября и регионах, где проходит голосование, Life.ru собрал в отдельном материале.

«Слава богу, жива»: Председатель избиркома в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА
«Слава богу, жива»: Председатель избиркома в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА

Выборы депутатов Госдумы IX созыва стали первыми думскими выборами, в которых участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности: российские избиркомы сообщали об атаках украинских беспилотников и попытках нарушить работу комиссий. В ЛНР после повреждения линий электропередачи 14 участков переводили на резервное электроснабжение, а в Херсонской области во время досрочного голосования члены комиссий, по данным регионального избиркома, неоднократно попадали в зону атак БПЛА; 18 сентября работу участков почти во всех округах региона временно приостанавливали. Накануне основного голосования в Запорожской области при атаке беспилотника погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина; власти региона заявили, что удар по её дому был целенаправленным. Сегодня стало известно о гибели члена УИК Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольги Демьяненко.

Больше новостей о выборах, работе избирательных комиссий и голосовании — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Госдума
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar