Без света голосование не остановилось: Две УИК в ЛНР перешли на резервное питание
Две УИК в ЛНР работают на резервных источниках питания
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Две участковые избирательные комиссии в ЛНР работают на резервных источниках питания. Об этом на брифинге сообщила глава избиркома республики Марианна Сумская.
«Две участковые избирательные комиссии в настоящий момент работают благодаря резервным источникам питания», — сообщила Сумская.
Одна из УИК находится на территории Новопсковского муниципального округа.
Вторая комиссия, которой потребовалось резервное энергоснабжение, работает в городском округе Ровеньки.
Все подробности о Едином дне голосования — 2026, главных выборах 20 сентября и регионах, где проходит голосование, Life.ru собрал в отдельном материале.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва стали первыми думскими выборами, в которых участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности: российские избиркомы сообщали об атаках украинских беспилотников и попытках нарушить работу комиссий. В ЛНР после повреждения линий электропередачи 14 участков переводили на резервное электроснабжение, а в Херсонской области во время досрочного голосования члены комиссий, по данным регионального избиркома, неоднократно попадали в зону атак БПЛА; 18 сентября работу участков почти во всех округах региона временно приостанавливали. Накануне основного голосования в Запорожской области при атаке беспилотника погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина; власти региона заявили, что удар по её дому был целенаправленным. Сегодня стало известно о гибели члена УИК Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольги Демьяненко.
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