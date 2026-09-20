Без света голосование не остановилось: Две УИК в ЛНР перешли на резервное питание

Выборы депутатов Госдумы IX созыва стали первыми думскими выборами, в которых участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности: российские избиркомы сообщали об атаках украинских беспилотников и попытках нарушить работу комиссий. В ЛНР после повреждения линий электропередачи 14 участков переводили на резервное электроснабжение, а в Херсонской области во время досрочного голосования члены комиссий, по данным регионального избиркома, неоднократно попадали в зону атак БПЛА; 18 сентября работу участков почти во всех округах региона временно приостанавливали. Накануне основного голосования в Запорожской области при атаке беспилотника погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина; власти региона заявили, что удар по её дому был целенаправленным. Сегодня стало известно о гибели члена УИК Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольги Демьяненко.