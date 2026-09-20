Сальдо назвал тяжёлой утратой гибель члена УИК Демьяненко

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал тяжёлой утратой гибель члена участковой избирательной комиссии Нижнесерогозского округа Ольги Демьяненко. Она стала одной из двух жертв атаки беспилотника на гражданский автобус.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Тяжёлая утрата для семей, для Нижнесерогозского округа, для всей Херсонщины», — написал Сальдо в своём канале в Max.

По словам губернатора, Демьяненко работала в избирательной системе с 2023 года и участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе выборов президента России. В этом году она занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 20 сентября при целенаправленной атаке БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека. Одной из жертв стала сотрудница УИК Нижнесерогозского района.

За несколько дней до этого, 15 сентября, при атаке беспилотника в Запорожской области погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а Владимир Путин посмертно наградил Астанину орденом Мужества.