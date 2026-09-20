«Уроды в памперсах»: Памфилова высказалась о смертельном ударе дрона по автобусу под Херсоном

Председатель ЦИК России Элла Памфилова резко высказалась об атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области, при которой погибли два человека. Среди жертв оказалась член участковой избирательной комиссии.

«Мерзкие, трусливые бандеры, уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми. В основном за женщинами и за детьми», — заявила Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Ранее глава комиссии сообщила, что погибшей сотрудницей избиркома была Ольга Демьяненко 1966 года рождения. Она входила в состав УИК № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области.

Во время нынешней кампании по выборам депутатов Госдумы Демьяненко также работала обходчиком в проекте «ИнформУИК» и участвовала в проведении досрочного голосования в районе.

Ещё одна сотрудница избирательной системы погибла 15 сентября в Запорожской области. Председатель УИК № 394 Елена Астанина стала жертвой атаки беспилотника в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. После её гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а Владимир Путин посмертно наградил Астанину орденом Мужества.