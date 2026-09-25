Памфилова сообщила о гибели шести членов избиркомов из-за атак ВСУ

Шесть членов избирательных комиссий погибли за время кампании в результате атак ВСУ. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвящённом утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

«Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые были организованы бандероуродами Зеленского, врага не только русского народа, но и своего украинского», — сказала глава Центризбиркома.

Председатель ЦИК перечислила погибших поимённо: Елена Калтыкова, Елена Фоменко, Наталья Синица, Сергей Смородинов, Елена Астанина и Ольга Демьяненко.

«Мы помним каждого из ушедших коллег», — подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму 18–20 сентября 2026 года проходили на фоне атак беспилотников и обстрелов, затронувших избирательную инфраструктуру. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, в десяти регионах были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались территориальные и участковые комиссии: 17 — в Запорожской области, 14 — в ЛНР, 13 — в Белгородской области, по десять — в Херсонской области и ДНР, девять — в Брянской области, два — в Краснодарском крае и по одному — в Крыму, Самарской и Тюменской областях; часть комиссий пришлось переводить в резервные помещения.

За несколько дней до основного голосования в Запорожской области при ударе украинского БПЛА по жилому дому погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина, которую впоследствии посмертно наградили орденом Мужества. 20 сентября при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека, среди них член УИК № 220 Нижнесерогозского района Ольга Демьяненко, занимавшаяся в том числе организацией досрочного голосования. В тот же день в Брянской области дрон атаковал автомобиль, в котором находилась член УИК № 882 Елена Дятлова: женщина получила тяжёлые осколочные ранения. В Подмосковье при массированной атаке БПЛА была ранена председатель УИК № 1283 Наталья Санайкина, а в Запорожской области удар пришёлся по школе в посёлке Пришиб, где располагался участок для досрочного голосования; людей в здании в тот момент уже не было.