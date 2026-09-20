Погибшая в Херсонской области член УИК Демьяненко попала в базу «Миротворца»*

Ольга Демьяненко стала одной из двух жертв атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал её гибель тяжёлой утратой для семей, Нижнесерогозского округа и всей Херсонщины. Демьяненко родилась в 1966 году. Она входила в состав УИК № 220 Нижнесерогозского района. В ходе нынешней кампании по выборам в Госдуму Демьяненко участвовала в проекте «ИнформУИК» и проведении досрочного голосования. Она успела обойти многих жителей района и до последнего ответственно выполняла свои обязанности.