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Регион
Опубликовано 20 сентября, 17:22

Погибшая в Херсонской области член УИК Демьяненко попала в базу «Миротворца»*

Член УИК Ольга Демьяненко. Обложка © Telegram /Омбудсмен Херсонской области

Член УИК Ольга Демьяненко. Обложка © Telegram /Омбудсмен Херсонской области

Член участковой избирательной комиссии Нижнесерогозского округа Ольга Демьяненко, погибшая при атаке беспилотника на автобус в Херсонской области, оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация появилась на ресурсе.

Имя Демьяненко появилось там в воскресенье. К этому моменту женщина уже погибла.

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Ольга Демьяненко стала одной из двух жертв атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал её гибель тяжёлой утратой для семей, Нижнесерогозского округа и всей Херсонщины. Демьяненко родилась в 1966 году. Она входила в состав УИК № 220 Нижнесерогозского района. В ходе нынешней кампании по выборам в Госдуму Демьяненко участвовала в проекте «ИнформУИК» и проведении досрочного голосования. Она успела обойти многих жителей района и до последнего ответственно выполняла свои обязанности.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Юлия Сафиулина
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