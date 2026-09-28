В последний день выборов украинские крылатые ракеты «Фламинго» были запущены по Москве и летели к городу со скоростью 600 км/ч. Военнослужащий с позывным «Барнаул» в эфире программы «Главное с Ольгой Беловой» на Zvezdanews рассказал, что все три цели были поражены одним выстрелом после принятия решения буквально в течение одной секунды.

Ракеты «Фламинго» в финальный день выборов летели к Москве со скоростью 600 км/ч. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Расчёт отстрелялся и немедленно доложил об успешном перехвате, не допустив прорыва к столице. Противник проводит атаки преимущественно в ночное время, рассчитывая, что в темноте сможет прорвать российские эшелоны противовоздушной обороны.

Однако, как подчеркнул военнослужащий, это ошибочное мнение: современные системы ПВО эффективно обнаруживают и уничтожают воздушные цели вне зависимости от времени суток и условий видимости. Ночные атаки не дают тактического преимущества, поскольку российская система оповещения и поражения работает в круглосуточном режиме.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что ВСУ применили беспилотники и «Фламинго» 19 и 20 сентября, пытаясь сорвать голосование на выборах в Госдуму. В ведомстве тогда сообщили, что атака на Москву своих целей не достигла.