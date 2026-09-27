Минобороны раскрыло, как «Панцирь-С» распознал летевшие к Москве «Фламинго»

Расчёт российского ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил сразу три крылатые ракеты «Фламинго», летевшие в сторону Москвы в ночь на 20 сентября. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы комплекса.

Уничтожение трёх ракет «Фламинго», пытавшихся атаковать Москву в ночь на 20 сентября. Видео © Минобороны России

В ведомстве рассказали, что расчёт оперативно обнаружил высокоскоростные воздушные цели, взял их на сопровождение и определил как крылатые ракеты. После этого по ним были произведены пуски.

«В ходе несения боевого дежурства расчётом нашей боевой машины было уничтожено восемь воздушных целей, из них три крылатые ракеты типа «Фламинго». На экране выскочила отметка об обнаружении высокоскоростной летящей цели. Своевременно приняли решение, не колебались. Определили сразу через оптический канал тип цели как крылатая ракета и обстреляли своим решением. Через минуту появилась вторая такая же отметка, была сразу оперативно взята на точное и обстреляна, и третья отметка. На этом противовоздушный бой закончили вести», — рассказал военный.

На опубликованном видео начальник расчёта с позывным Барнаул показывает момент обнаружения одной из целей и её поражения. «Фламинго уничтожен», — звучит после перехвата ракеты.

По данным Минобороны, это первый случай за время налётов на Москву, когда один расчёт «Панциря-С» уничтожил три ракеты этого типа.

Атака в ночь на 20 сентября стала частью массированного удара по территории России. Ранее Минобороны сообщало, что за сутки российские средства ПВО уничтожили восемь крылатых ракет «Фламинго» и 1951 ударный беспилотник.

В ведомстве заявляли, что ВСУ применили беспилотники и «Фламинго» 19 и 20 сентября, пытаясь сорвать голосование на выборах в Госдуму. В Минобороны тогда сообщили, что атака на Москву своих целей не достигла.