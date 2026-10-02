Движение наземного общественного транспорта в Самаре временно приостанавливали

В Самаре временно приостанавливали движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

На время действия ограничений продолжал работать метрополитен.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал Носков в соцсетях.

Позднее глава города сообщил об отмене ракетной опасности. После получения отбоя движение общественного транспорта в Самаре возобновили.

Ранее сообщалось, что этой ночью враг атаковал Волгоград. После налёта БПЛА на промышленную инфраструктуру в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе возникло возгорание. Пожар удалось локализовать, один человек был госпитализирован.