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Опубликовано 2 октября, 07:28

Движение наземного общественного транспорта в Самаре временно приостанавливали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

В Самаре временно приостанавливали движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

На время действия ограничений продолжал работать метрополитен.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал Носков в соцсетях.

Позднее глава города сообщил об отмене ракетной опасности. После получения отбоя движение общественного транспорта в Самаре возобновили.

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Артём Гапоненко
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