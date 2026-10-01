Сирены прервали уроки: Школьников в Краснодаре спрятали из-за атаки дронов

Школьников Краснодара начали переводить в безопасные зоны после включения сирен из-за угрозы атаки беспилотников. Детей выводят из классов в коридоры и помещения без окон, сообщает 93.RU со ссылкой на родителей учеников.

Воздушная тревога впервые с начала учебного года застала краснодарских школьников непосредственно во время занятий. По словам родителей, часть детей сильно испугалась и начала звонить близким. В некоторых образовательных учреждениях уроки второй смены отменили. Учеников, которые находились в зданиях во время тревоги, попросили оставаться подальше от окон.

О работе сирен сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, в городе идёт отражение атаки беспилотников. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу без необходимости.

Беспилотную опасность объявили не только в краевой столице. Предупреждения получили жители ряда муниципалитетов Кубани, в том числе Горячего Ключа, Армавира, Туапсинского округа и нескольких районов края.

Ранее из-за угрозы атаки беспилотников перекрывали движение между Новороссийском и Геленджиком. Ограничения вводили как со стороны Новороссийска, так и на участке от Кабардинки.