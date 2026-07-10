В Новороссийске перекрыли дорогу на Геленджик из-за атаки БПЛА

В Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика, сообщил глава города Андрей Кравченко. Также закрыт проезд от Кабардинки к Новороссийску. Ограничения действуют от пересечения улиц Судостальской и Портовой.

Движение транспорта было восстановлено в 18:44 мск.

Глава Геленджика Алексей Богодистов также предупредил жителей о возможной опасности и рекомендовал соблюдать меры предосторожности. На данный момент сигнал об угрозе атаки беспилотников отменён.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.