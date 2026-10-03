Режим воздушной опасности 3 октября объявляли в шести российских регионах

Минувшей ночью сразу шесть российских субъектов столкнулись с угрозой ударов с воздуха. Экстренные предупреждения действовали на протяжении нескольких часов — с полуночи и вплоть до раннего утра.

Наиболее серьёзный сигнал тревоги прозвучал для жителей Ростовской области. На территории этого субъекта объявляли ракетную опасность.

Одновременно режим противодействия беспилотникам запустили в Крыму, Новороссийске, а также в границах Рязанщины. Воздушное пространство находилось под усиленным контролем дежурных подразделений.

Основной натиск с неба приняли на себя соседние центральные районы. Над Тульской областью расчеты противовоздушной обороны ликвидировали девять дронов противника, о чем проинформировал руководитель региона Дмитрий Миляев.

Ещё три вражеских аппарата перехватили в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев уточнил, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

К 07:40 по московскому времени все защитные ограничения в упомянутых субъектах страны были полностью отменены. Инциденты обошлись без человеческих жертв и разрушений.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области системы противовоздушной обороны за ночь сбили более 110 украинских дронов. БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в девяти районах области.