В ДНР 15 человек пострадали при атаках БПЛА ВСУ 2 октября

В ДНР за 2 октября при атаках беспилотников пострадали 15 мирных жителей. Среди раненых оказались восемь сотрудников МЧС России, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 2 октября по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших в результате атак БПЛА среди гражданских лиц в городах республики. <...> Общее число пострадавших — 15 человек», — говорится в сообщении управления.

По данным ведомства, в Куйбышевском районе Донецка пожарный расчёт подвергся повторной атаке ударного беспилотника. Ранения получили восемь сотрудников МЧС России и мужчина 1950 года рождения. Ещё один мужчина 1999 года рождения пострадал в Киевском районе города.

Также управление сообщило о раненых на нескольких автодорогах. На трассе Мариуполь — Донецк пострадали мужчины 1969 и 1974 годов рождения, на дороге Мариуполь — Волноваха — мужчина 1970 года рождения. Ещё двое мужчин получили ранения на трассе Авдеевка — Ясиноватая и дороге Нижняя Крынка — Коммунар, где также пострадала женщина 1982 года рождения.

За сутки повреждения получили 14 жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадали две пожарные автоцистерны МЧС, специальный транспорт и легковые автомобили. В управлении отметили, что данные о последствиях продолжают поступать.

Ранее двухлетний мальчик пострадал при детонации беспилотника в посёлке Томаровка Белгородской области. По данным регионального оперативного штаба, ребёнок получил травму глаза и осколочные ранения лица, после чего его доставили в детскую областную клиническую больницу. При атаке также повредило два социальных объекта: в зданиях выбило окна и пострадала кровля.