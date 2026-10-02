Двухлетний мальчик пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области при атаке беспилотника на посёлок Томаровка пострадал двухлетний мальчик. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дрон взорвался в посёлке Томаровка Яковлевского округа. Ребёнка с травмой глаза и осколочными ранениями лица доставили в детскую областную клиническую больницу. При детонации также пострадали два социальных объекта. У зданий повреждены окна и кровля.

Ранее в Донецке восемь человек пострадали при повторной атаке БПЛА ВСУ. Двое спасателей остаются под наблюдением врачей, ещё шестеро проходят амбулаторное лечение. Ночью пожарные тушили загоревшийся после атаки беспилотника частный сектор в Куйбышевском районе. Во время работы последовали новые налёты дронов.