Минобороны: Силы ПВО за день 2 октября сбили 209 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск 2 октября перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбивали сразу над несколькими регионами страны и над акваторией Чёрного моря.

В список вошли Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Тульская области. Кроме того, беспилотники, по информации Минобороны, были уничтожены над Чувашией, Крымом и Чёрным морем.

Таким образом, речь идёт именно о дневном периоде продолжительностью 12 часов — с восьми утра до восьми вечера.

Ночью 2 октября российская ПВО отразила один из крупнейших налётов последних месяцев. Как писал Life.ru, за 12 часов, по данным Минобороны, были перехвачены 646 украинских беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что за неделю с 26 сентября по 2 октября российские средства ПВО сбили 5031 украинский беспилотник самолётного типа, четыре крылатые ракеты «Фламинго», 37 управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда HIMARS.