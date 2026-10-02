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Опубликовано 2 октября, 12:05

Четыре «Фламинго» и более 5 тысяч дронов: Минобороны подвело недельный итог работы ПВО

МО: Силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты «Фламинго» и 5031 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства ПВО с 26 сентября по 2 октября сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 украинский беспилотник самолётного типа. Такие данные привело Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сводке.

Кроме того, российские военные уничтожили 37 управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

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Неделей ранее, с 19 по 25 сентября, Минобороны сообщало о перехвате восьми ракет «Фламинго» и 6011 беспилотников. Тогда российские средства ПВО, по данным ведомства, также сбили 34 управляемые авиабомбы и 12 снарядов HIMARS.

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Милена Скрипальщикова
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