Четыре «Фламинго» и более 5 тысяч дронов: Минобороны подвело недельный итог работы ПВО

Российские средства ПВО с 26 сентября по 2 октября сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 украинский беспилотник самолётного типа. Такие данные привело Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сводке.

Кроме того, российские военные уничтожили 37 управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Неделей ранее, с 19 по 25 сентября, Минобороны сообщало о перехвате восьми ракет «Фламинго» и 6011 беспилотников. Тогда российские средства ПВО, по данным ведомства, также сбили 34 управляемые авиабомбы и 12 снарядов HIMARS.