Рассыпались в воздухе: Российские зенитчики перещёлкали 646 «птичек» ВСУ

Российские дежурные расчеты отразили беспрецедентный по масштабу воздушный налёт на мирные регионы страны. За двенадцать часов непрерывной боевой работы силовикам удалось перехватить и ликвидировать 646 вражеских беспилотников самолётного типа.

Массированный удар длился с восьми вечера 1 октября до восьми утра 2 октября. В военном ведомстве уточнили, что украинские формирования попытались атаковать сразу четырнадцать областей, Республику Крым, а также акватории Чёрного и Азовского морей.

Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Калужская, Тульская и Орловская территории. Воздушную тревогу также объявляли в Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Астраханской зонах.

Несмотря на колоссальную плотность налёта, эшелонированная противовоздушная оборона сорвала замысел противника. Подавляющая часть летящих объектов была уничтожена зенитными комплексами ещё на подлёте к потенциальным целям, оставшиеся аппараты подавили системы радиоэлектронной борьбы.

На данный момент экстренные службы обследуют участки падения обломков. Специалисты устанавливают возможные повреждения инфраструктуры на земле и проверяют информацию о последствиях атаки в регионах.

Ранее Life.ru сообщал, что за предыдущие 12 часов — с 08:00 до 20:00 мск 1 октября — ПВО уничтожила 227 украинских беспилотников. Эти данные также приводило Минобороны России.