Минобороны: ПВО России за день 1 октября сбила 227 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 227 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 1 октября.

Атаки отражались с 08:00 до 20:00 мск сразу над несколькими регионами страны, а также над акваторией Чёрного моря.

Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской и Тамбовской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Ростовской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем и Московским регионом.

Средства ПВО также работали над Крымом и Чёрным морем.

Нынешняя атака продолжила массированный налёт, начавшийся ещё ночью. С 20:00 30 сентября до 08:00 1 октября, по данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 330 беспилотников над Московским регионом, Крымом, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями, а также над Чёрным морем.

Таким образом, за сутки — с 20:00 30 сентября до 20:00 1 октября — российские военные сообщили об уничтожении 557 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки охватили как приграничные и южные территории, так и регионы Центральной России, включая Московский регион.