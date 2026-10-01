Стальной щит России: Дежурные расчёты ПВО за ночь перемололи в щепки армаду из 330 дронов ВСУ

Российские дежурные подразделения противовоздушной обороны минувшей ночью сорвали масштабную попытку киевского режима нанести массированный воздушный удар по гражданским и инфраструктурным объектам на территории страны.

Вражеские дроны шли крупными группами по широкому фронту, однако эшелонированная система защиты отработала слаженно и результативно по всем секторам.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 сентября до 08:00 мск 1 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — заявили в Министерстве обороны России.

Большая часть аппаратов была своевременно обнаружена радиолокационными станциями и нейтрализована ещё на дальних подступах к важным промышленным узлам. Благодаря профессионализму и высокой боеготовности расчётов ПВО планы противника по нанесению урона российской инфраструктуре были полностью сорваны.

Днём ранее, 30 сентября, украинские беспилотники атаковали Трубчевск в Брянской области. В результате ранения получили 12 человек, среди них семь студентов.