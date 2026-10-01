Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 08:33
5635

Стальной щит России: Дежурные расчёты ПВО за ночь перемололи в щепки армаду из 330 дронов ВСУ

Армия России пресекла налёт 330 вражеских дронов на регионы страны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские дежурные подразделения противовоздушной обороны минувшей ночью сорвали масштабную попытку киевского режима нанести массированный воздушный удар по гражданским и инфраструктурным объектам на территории страны.

Вражеские дроны шли крупными группами по широкому фронту, однако эшелонированная система защиты отработала слаженно и результативно по всем секторам.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 сентября до 08:00 мск 1 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — заявили в Министерстве обороны России.

Большая часть аппаратов была своевременно обнаружена радиолокационными станциями и нейтрализована ещё на дальних подступах к важным промышленным узлам. Благодаря профессионализму и высокой боеготовности расчётов ПВО планы противника по нанесению урона российской инфраструктуре были полностью сорваны.

Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника
Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

Днём ранее, 30 сентября, украинские беспилотники атаковали Трубчевск в Брянской области. В результате ранения получили 12 человек, среди них семь студентов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar