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Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:40

12 человек, в том числе 7 студентов, пострадали при атаке ВСУ в Трубчевске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Трубчевске Брянской области при атаке украинских беспилотников пострадали 12 человек, в том числе семь студентов. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Один из пострадавших студентов находится в тяжёлом состоянии.

«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети», — заявил глава региона.

Всех раненых доставили в больницу. По словам губернатора, каждому пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ковальчук призвал жителей соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы и не приближаться к ним. О подозрительных находках необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.

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В Брянской области восстановили движение поездов после атаки ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что на трассе Брянск — Новозыбков беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Удар произошёл возле села Смотровая Буда Клинцовского района. Водитель получил ранения и был госпитализирован.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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