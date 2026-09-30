12 человек, в том числе 7 студентов, пострадали при атаке ВСУ в Трубчевске
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В Трубчевске Брянской области при атаке украинских беспилотников пострадали 12 человек, в том числе семь студентов. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Один из пострадавших студентов находится в тяжёлом состоянии.
«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети», — заявил глава региона.
Всех раненых доставили в больницу. По словам губернатора, каждому пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ковальчук призвал жителей соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы и не приближаться к ним. О подозрительных находках необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал, что на трассе Брянск — Новозыбков беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Удар произошёл возле села Смотровая Буда Клинцовского района. Водитель получил ранения и был госпитализирован.
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