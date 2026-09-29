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Опубликовано 29 сентября, 13:11

В Брянской области восстановили движение поездов после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Движение поездов на двух участках железной дороги в Брянской области восстановили после повреждения инфраструктуры. Речь идёт об участках Ржаница — Тросна жуковского направления и Злынка — Унеча унечского направления, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Движение поездов на участках Ржаница — Тросна жуковского направления и Злынка — Унеча унечского направления возобновлено в полном объёме. Рейсы компенсационных автобусов отменены», — говорится в сообщении МЖД.

После ударов по ж/д в Брянской и Калужской областях остановили поезда
После ударов по ж/д в Брянской и Калужской областях остановили поезда

Ранее после повреждения железнодорожных путей между станциями временно приостанавливали движение составов. На участке Ржаница — Жуковка организовали перевозку пассажиров компенсационными автобусами. Пути были повреждены в результате атаки ВСУ ночью 29 сентября на перегоне Тросна — Ржаница, когда по нему следовал поезд Смоленск — Брянск.

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Андрей Бражников
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