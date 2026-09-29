В Брянской области восстановили движение поездов после атаки ВСУ

Движение поездов на двух участках железной дороги в Брянской области восстановили после повреждения инфраструктуры. Речь идёт об участках Ржаница — Тросна жуковского направления и Злынка — Унеча унечского направления, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Движение поездов на участках Ржаница — Тросна жуковского направления и Злынка — Унеча унечского направления возобновлено в полном объёме. Рейсы компенсационных автобусов отменены», — говорится в сообщении МЖД.

Ранее после повреждения железнодорожных путей между станциями временно приостанавливали движение составов. На участке Ржаница — Жуковка организовали перевозку пассажиров компенсационными автобусами. Пути были повреждены в результате атаки ВСУ ночью 29 сентября на перегоне Тросна — Ржаница, когда по нему следовал поезд Смоленск — Брянск.