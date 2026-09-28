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Опубликовано 28 сентября, 09:09

После ударов по ж/д в Брянской и Калужской областях остановили поезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Irkhabar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Irkhabar

Движение поездов временно приостановили на участках Унеча — Злынка и Людиново-1 — Дятьково после атак на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Калужской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В результате внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру, которое произошло вечером 27 и в ночь с 27 на 28 сентября в Брянской и Калужской областях, движение поездов на участке Унеча — Злынка, Людиново-1 — Дятьково временно приостановлено», — говорится в сообщении МЖД.

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Напомним, на перегоне Дятьково — Людиново после удара БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста, а десять вагонов сошли с рельсов. Кроме того, в Унечском районе с путей сошли 18 пустых полувагонов, ещё одно повреждение железнодорожного полотна зафиксировали в Навлинском районе. По предварительным данным, во всех этих эпизодах никто не пострадал.

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Александра Мышляева
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