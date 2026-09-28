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Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:03

В Брянской области из-за БПЛА обрушился ж/д мост, с путей сошли 10 вагонов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Ukhova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Ukhova

Украинские военные нанесли удары при помощи беспилотников по трём участкам железной дороги в Брянской области. Пострадавших нет. Информацией делится врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет», — говорится в тексте.

Также в Унечском районе области в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Ещё один прилёт с повреждением железнодорожных путей зафиксирован в Навлинском районе. Сейчас места ударов осматривают сотрудники Росгвардии, после чего начнутся восстановительные работы.

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Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Погибла одна мирная жительница, ещё двое горожан получили ранения.

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Татьяна Миссуми
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