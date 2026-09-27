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Опубликовано 27 сентября, 11:17

Один человек погиб и двое пострадали при ударе дрона ВСУ по Энергодару

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Погибла одна мирная жительница, ещё двое горожан получили ранения. Об этом 27 сентября рассказал мэр города Максим Пухов в мессенджере МАХ.

«Они оперативно доставлены в городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — уточнил он о пострадавших. Градоначальник также выразил соболезнования родственникам погибшей.

Пухов добавил, что удар нанесли БПЛА ранним воскресным утром.

Два дрона ударили по кафе на набережной Энергодара
Два дрона ударили по кафе на набережной Энергодара

Ранее Life.ru писал, что в последний месяц лета в Энергодаре произошла трагедия: в результате атаки БПЛА на территории, прилегающей к автобусной остановке, погиб один мирный житель. Ещё 16 человек пострадали. Медики оценили состояние троих раненых как средней степени тяжести, тогда как остальные находились в стабильном состоянии.

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Вероника Бакумченко
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