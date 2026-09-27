Один человек погиб и двое пострадали при ударе дрона ВСУ по Энергодару

Украинский беспилотник атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Погибла одна мирная жительница, ещё двое горожан получили ранения. Об этом 27 сентября рассказал мэр города Максим Пухов в мессенджере МАХ.

«Они оперативно доставлены в городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — уточнил он о пострадавших. Градоначальник также выразил соболезнования родственникам погибшей.

Пухов добавил, что удар нанесли БПЛА ранним воскресным утром.

Ранее Life.ru писал, что в последний месяц лета в Энергодаре произошла трагедия: в результате атаки БПЛА на территории, прилегающей к автобусной остановке, погиб один мирный житель. Ещё 16 человек пострадали. Медики оценили состояние троих раненых как средней степени тяжести, тогда как остальные находились в стабильном состоянии.