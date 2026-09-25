Два дрона ударили по кафе на набережной Энергодара

Два беспилотника атаковали кафе на набережной города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. По предварительным данным, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.

В результате удара повреждены крыша и фасад здания. Пухов заявил, что городские службы сейчас занимаются последствиями атаки и мерами безопасности.

Глава Энергодара призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотников или другим подозрительным предметам. Он подчеркнул, что власти стараются не допустить паники и сбоев в повседневной жизни города.

Ранее Life.ru писал, что девять беспилотников атаковали магазин и школу искусств в Энергодаре. По данным главы города, пострадавших тогда не было, однако здания получили повреждения.