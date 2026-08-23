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23 августа, 09:22

Мужчина и женщина пострадали при атаке дронов ВСУ на кофейню в Энергодаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские беспилотники ударили по кофейне «Арома» в Энергодаре Запорожской области, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Информацией делится в Max глава администрации города Максим Пухов. Угрозы их жизни нет.

«Во время атаки пострадали двое энергодарцев, которые были оперативно доставлены в МСЧ: женщина 1972 г. р. и мужчина 1986 г. р. Оба после оказания помощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

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Ранее четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус в селе Никольское Белгородской области. Как сообщили в оперштабе, двое пассажиров получили осколочные ранения, у двоих диагностированы контузии (акубаротравмы). Пострадавшие были направлены в больницу Белгорода.

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Татьяна Миссуми
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