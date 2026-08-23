Губернатор Солнцев: Дроны ВСУ задели два промышленных объекта в Оренбуржье
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Российские военные отразили атаку шести БПЛА на Оренбургскую область, обломки дронов задели два промышленных объекта, в том числе логистический комплекс Ozon. В ходе атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Сотрудников оперативно эвакуировали. После происшествия склад Ozon временно остановил работу, а связанные с ним логистические маршруты начали перераспределять между другими объектами.
Глава региона отдельно напомнил жителям о действующем запрете на публикацию кадров, связанных с атаками беспилотников и их последствиями. За нарушение этих требований, подчеркнул он, может последовать правовая оценка.
«Эти действия – помощь террористам. Не подставляйте себя!» — предупредил Солнцев.
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА ВСУ упали на территорию логистического комплекса Ozon в Оренбурге. С территории эвакуировали более 300 сотрудников, сообщили в пресс-службе компании. Ozon временно остановил приём поставок на склад в Оренбурге.
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