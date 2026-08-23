Губернатор Солнцев: Дроны ВСУ задели два промышленных объекта в Оренбуржье

Российские военные отразили атаку шести БПЛА на Оренбургскую область, обломки дронов задели два промышленных объекта, в том числе логистический комплекс Ozon. В ходе атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Сотрудников оперативно эвакуировали. После происшествия склад Ozon временно остановил работу, а связанные с ним логистические маршруты начали перераспределять между другими объектами.

Глава региона отдельно напомнил жителям о действующем запрете на публикацию кадров, связанных с атаками беспилотников и их последствиями. За нарушение этих требований, подчеркнул он, может последовать правовая оценка.

«Эти действия – помощь террористам. Не подставляйте себя!» — предупредил Солнцев.