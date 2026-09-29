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Опубликовано 29 сентября, 09:15

ВСУ атаковали железную дорогу под Брянском во время следования поезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Железнодорожные пути на перегоне Тросна — Ржаница в Брянской области получили повреждения после атаки. Инцидент произошёл ночью во время следования поезда Смоленск — Брянск, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По его словам, всё произошло ночью. Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали. После происшествия движение поездов на участке временно приостановили. Специалисты осмотрели место повреждения, после чего ремонтные бригады РЖД приступили к восстановительным работам.

Губернатор отметил, что работы продолжаются, а ситуация находится под контролем профильных служб. Пассажиры и сотрудники железнодорожного состава не пострадали.

После ударов по ж/д в Брянской и Калужской областях остановили поезда
После ударов по ж/д в Брянской и Калужской областях остановили поезда

Днём ранее после удара дрона ВСУ на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть железнодорожного моста, из-за чего с рельсов сошли 10 вагонов. Кроме того, в Унечском районе зафиксирован сход 18 пустых полувагонов, ещё одно повреждение железнодорожного полотна обнаружили в Навлинском районе.

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Андрей Бражников
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