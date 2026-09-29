Автобусы запустили между Ржаницей и Жуковкой после остановки поездов из-за БПЛА

Между станциями Ржаница и Жуковка в Брянской области начали курсировать компенсационные автобусы после повреждения железнодорожных путей. Об этом сообщила Московская железная дорога в своём канале в Max.

Пути были повреждены ночью 29 сентября на перегоне Тросна — Ржаница, когда по участку следовал поезд Смоленск — Брянск. Движение поездов на перегоне временно приостановили. По имеющимся данным, никто не пострадал. Причиной повреждения стала атака дронов ВСУ.

Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли удары при помощи беспилотников по трём участкам железной дороги в Брянской области. В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Также повреждения зафиксированы в Унечском районе и в Навлинском.