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Опубликовано 29 сентября, 11:13

Автобусы запустили между Ржаницей и Жуковкой после остановки поездов из-за БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanya49

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanya49

Между станциями Ржаница и Жуковка в Брянской области начали курсировать компенсационные автобусы после повреждения железнодорожных путей. Об этом сообщила Московская железная дорога в своём канале в Max.

Пути были повреждены ночью 29 сентября на перегоне Тросна — Ржаница, когда по участку следовал поезд Смоленск — Брянск. Движение поездов на перегоне временно приостановили. По имеющимся данным, никто не пострадал. Причиной повреждения стала атака дронов ВСУ.

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Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли удары при помощи беспилотников по трём участкам железной дороги в Брянской области. В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Также повреждения зафиксированы в Унечском районе и в Навлинском.

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Татьяна Миссуми
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