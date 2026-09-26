ВСУ ударили по АЗС и магазину в Брянской области
Ковальчук: Два человека пострадали при ударах ВСУ по Брянской области
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Два мирных жителя получили ранения после ударов по объектам в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, противник атаковал автозаправочную станцию в посёлке Климово. На территории АЗС в этот момент находился местный житель, который получил ранения.
Ещё один удар, как сообщил Ковальчук, пришёлся по магазину в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. Там пострадала местная жительница.
Обоим раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Других подробностей об их состоянии глава региона не привёл.
Ранее Life.ru сообщал о серии атак на Брянскую область, при которых 9 сентября ранения получили шесть человек. Под удары тогда попали предприятие в Стародубе, сельхозобъект возле села Брахлов и автозаправочная станция в Белевице. Трое сотрудников пострадали на предприятии, ещё один человек — на сельхозобъекте. На АЗС ранения получили двое местных жителей. Днём ранее при атаке на другую заправку в Стародубе погиб мужчина и ещё три человека были ранены.
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