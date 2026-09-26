В Брянской области при атаке ВСУ повреждены ж/д пути и загорелась пятиэтажка

Железнодорожное полотно повреждено в Унечском районе Брянской области после ночной атаки, в Фокино произошёл пожар в пятиэтажке. О последствиях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Движение двух грузовых составов Брянск — Унеча и Злынка — Брянск временно приостанавливали. Ещё одна атака пришлась на железнодорожную станцию в Клинцах. По словам Ковальчука, там повреждён локомотив грузового поезда, возникший пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Повреждения зафиксированы и в других районах области. В Новозыбковском городском округе пострадала телевизионная вышка, в Брянске — два частных и один многоквартирный дом. В Фокино из-за атаки загорелся пятиэтажный дом, повреждения получили десять квартир, люди не пострадали.

«В городе Фокино поврежден многоквартирный дом — остекление и фасад, четыре легковых автомобиля. В результате атаки ещё одного беспилотника произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадали 10 квартир. Люди целы», — уточнил врио губернатора.

Ранее Life.ru рассказывал о повреждении железнодорожных путей возле Унечи. Тогда по участку следовал путеизмерительный состав, однако сам поезд повреждений не получил и никто не пострадал. В тот же день Life.ru сообщал о последствиях обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, где погибли люди. Позднее власти региона заявляли, что восстановление повреждённой инфраструктуры потребовало масштабных работ.