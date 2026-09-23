Три работника «Мираторга» ранены при подрыве машины на ферме под Брянском
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Три сотрудника агрохолдинга «Мираторг» получили ранения при подрыве автомобиля на территории фермы крупного рогатого скота в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По его словам, инцидент произошёл во время сельскохозяйственных работ. Ковальчук заявил, что автомобиль был атакован дроном ВСУ. При взрыве пострадали и сельскохозяйственные животные. На месте происшествия работают оперативные службы.
В самом «Мираторге» уточнили, что в машине находились операторы-животноводы. Их автомобиль подорвался на взрывном устройстве, после чего всех троих пострадавших доставили в центральную районную больницу. Работникам оказали необходимую медицинскую помощь. В агрохолдинге пообещали предоставить им всю необходимую поддержку.
Ранее Life.ru рассказывал о серии атак на объекты «Мираторга» в Брянской области. В июле на одной из площадок компании были повреждены производственные корпуса, а на другом объекте пострадал сотрудник охраны. Кроме того, при атаках дронов в приграничных районах пострадали два человека. В деревне Крюков дрон-камикадзе атаковал автомобиль, и мужчину с осколочными ранениями госпитализировали, а в селе Чуровичи после взрыва БПЛА местному жителю назначили амбулаторное лечение.
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