Три сотрудника «Мираторга» погибли при атаке БПЛА на Брянскую область
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В Почепском районе Брянской области беспилотник атаковал механизаторов, работавших на поле «Мираторга» возле поселка Селище. Трое человек погибли, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг» вблизи посёлка Селище. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов», — написал он в Telegram-канале.
Ковальчук также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая материальная помощь будет предоставлена, пообещал он.
Ранее сообщалось, что в приграничной зоне Курской области FPV-дрон атаковал магазин в слободе Белая Беловского района. В результате удара пострадали двое: 43-летний мужчина получил осколочные ранения ног, а 16-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализировали.
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