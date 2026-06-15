Три сотрудника «Мираторга» погибли при атаке БПЛА на Брянскую область

В Почепском районе Брянской области беспилотник атаковал механизаторов, работавших на поле «Мираторга» возле поселка Селище. Трое человек погибли, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг» вблизи посёлка Селище. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов», — написал он в Telegram-канале.

Ковальчук также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая материальная помощь будет предоставлена, пообещал он.

Ранее сообщалось, что в приграничной зоне Курской области FPV-дрон атаковал магазин в слободе Белая Беловского района. В результате удара пострадали двое: 43-летний мужчина получил осколочные ранения ног, а 16-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализировали.