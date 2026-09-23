ВСУ ударили по машине и селу в Брянской области, ранены двое мирных жителей

Два человека получили ранения при атаках беспилотников в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

В деревне Крюков Стародубского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Ещё один инцидент произошёл в селе Чуровичи Климовского района. После взрыва беспилотника пострадал местный житель. Ему назначили амбулаторное лечение.

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО МО РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 155 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал Ковальчук.

Ранее Life.ru писал, что шесть человек пострадали при ударах беспилотников по маршрутному такси и легковому автомобилю в Брянской области. Тогда ранения получили четыре пассажира маршрутки и двое мужчин из другой машины.