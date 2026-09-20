Шесть человек пострадали при ударах БПЛА по маршрутке и машине под Брянском
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Шесть человек получили ранения при атаках беспилотников ВСУ на автомобили в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Один из дронов атаковал маршрутное такси в пригороде Стародуба. Осколочные ранения получили три женщины и мужчина.
«Четыре человека ранены при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба», — сообщил Ковальчук.
По его словам, после удара маршрутка автотранспортного предприятия сгорела.
Ещё один беспилотник, как заявил глава региона, атаковал легковой автомобиль в Стародубе. Ранения получили двое мужчин.
Всех шестерых пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее Life.ru сообщал о шести пострадавших при серии атак беспилотников в Брянской области. Тогда удары пришлись по предприятию в Стародубе, сельхозобъекту возле села Брахлов и автозаправочной станции в Белевице.
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