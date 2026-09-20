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Опубликовано 20 сентября, 16:39

Шесть человек пострадали при ударах БПЛА по маршрутке и машине под Брянском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть человек получили ранения при атаках беспилотников ВСУ на автомобили в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Один из дронов атаковал маршрутное такси в пригороде Стародуба. Осколочные ранения получили три женщины и мужчина.

«Четыре человека ранены при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба», — сообщил Ковальчук.

По его словам, после удара маршрутка автотранспортного предприятия сгорела.

Ещё один беспилотник, как заявил глава региона, атаковал легковой автомобиль в Стародубе. Ранения получили двое мужчин.

Всех шестерых пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мужчина и подросток пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Мужчина и подросток пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru сообщал о шести пострадавших при серии атак беспилотников в Брянской области. Тогда удары пришлись по предприятию в Стародубе, сельхозобъекту возле села Брахлов и автозаправочной станции в Белевице.

Больше новостей об авариях, атаках и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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