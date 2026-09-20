Мужчина и подросток пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Мужчина и 17-летний подросток получили ранения в результате двух атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Один из ударов пришёлся на село Ржевка Шебекинского округа. FPV-дрон сдетонировал, ранив местного жителя. У мужчины диагностировали осколочное ранение голени. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу.

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение пациент продолжит в стационаре. Во время атаки ещё одного беспилотника ранения получил 17-летний подросток.