Мужчина и подросток пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Обложка © Life.ru
Мужчина и 17-летний подросток получили ранения в результате двух атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Один из ударов пришёлся на село Ржевка Шебекинского округа. FPV-дрон сдетонировал, ранив местного жителя. У мужчины диагностировали осколочное ранение голени. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу.
Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение пациент продолжит в стационаре. Во время атаки ещё одного беспилотника ранения получил 17-летний подросток.
Ранее при ударе ВСУ по Подмосковью погибли родители, а их дети — брат и сестра — получили ранения. В тот же день атака 1110 беспилотников на Россию стала самой массированной с начала года.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.